هـســـه ⭕ دخــول رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عـبر spa.gov.iq مظلتي حال ظهورها

يبحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الكثير من المواطنين في الشارع العراقي، وذلك لأن هذا الدعم يعد من أهم أنواع الدعم التي يتم تقديمها لأصحاب الدخل المحدود أو المعدوم والذين لا يجدون ما يسد احتياجاتهم، فقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن هذا الدعم من أجل مساعدتهم و لتمكين هذه الأسر من توفير احتياجاتهم الأساسية.

الفئات الأولى بالرعاية في العراق

بعد توضيحنا لخطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، نوضح لكم أهم الفئات الأولى بالرعاية والتي تتمثل في التالي:

من أولى الفئات بالرعاية في برنامج الرعاية الاجتماعية هم فئة كبار السن والذين لا يمتلكون دخل ثابت لهم.

العاطلين عن العمل يعدون من الفئات المستحقة للدعم أيضا.

فئة الأرامل واللاتي لا يمتلكن عائل يعولهن هن وأبنائهن.

المطلقات العائلات لاطفال صغار والذين لا يمتلكون دخل ثابت لهم.

الفتيات اللاتي بلغن عمر 35 عام ولم تتزوجن بعد يتم صرف الدعم لهن.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

بعد أن يتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يمكن لكل من يرغب في الاستعلام عن الاسم الخاص به التوجه إلى منصة مظلتي واتباع عدة خطوات إلكترونية تمكنه من معرفة هل اسمه موجود أو غير موجود، وتتمثل تلك الخطوات في التالي: