هـســـه ⭕ دخــول رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عـبر spa.gov.iq مظلتي حال ظهورها

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
هـســـه ⭕ دخــول رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عـبر spa.gov.iq مظلتي حال ظهورها
"بوش" هـســـه ⭕ دخــول رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عـبر spa.gov.iq مظلتي حال ظهورها

يبحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الكثير من المواطنين في الشارع العراقي، وذلك لأن هذا الدعم يعد من أهم أنواع الدعم التي يتم تقديمها لأصحاب الدخل المحدود أو المعدوم والذين لا يجدون ما يسد احتياجاتهم، فقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن هذا الدعم من أجل مساعدتهم و لتمكين هذه الأسر من توفير احتياجاتهم الأساسية.

الفئات الأولى بالرعاية في العراق

بعد توضيحنا لخطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، نوضح لكم أهم الفئات الأولى بالرعاية والتي تتمثل في التالي:

  • من أولى الفئات بالرعاية في برنامج الرعاية الاجتماعية هم فئة كبار السن والذين لا يمتلكون دخل ثابت لهم.
  • العاطلين عن العمل يعدون من الفئات المستحقة للدعم أيضا.
  • فئة الأرامل واللاتي لا يمتلكن عائل يعولهن هن وأبنائهن.
  • المطلقات العائلات لاطفال صغار والذين لا يمتلكون دخل ثابت لهم.
  • الفتيات اللاتي بلغن عمر 35 عام ولم تتزوجن بعد يتم صرف الدعم لهن.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

بعد أن يتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة يمكن لكل من يرغب في الاستعلام عن الاسم الخاص به التوجه إلى منصة مظلتي واتباع عدة خطوات إلكترونية تمكنه من معرفة هل اسمه موجود أو غير موجود، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

  • يعد التوجه إلى منصة مظلتي خطوة أولى للاستعلام عن اسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية.
  • بعد ذلك يجب تسجيل الدخول إلى المنصة.
  • كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • ثم يتم الضغط على كلمة الاستعلام عن اسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية.
  • يجب تحديد المحافظة التابع لها المستعلم.
  • تحديد رقم الوجبة.
  • يتم بعدها كتابة البيانات المطلوبة.
  • الضغط على كلمة استعلام.
معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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