من هي الفئات المعفاة من الخدمة الوطنية الجزائرية وما هي شروط الإعفاء التي أعلنتها الحكومة 

تعتبر الخدمة الوطنية من أهم الطلبات التي تطلبها الدولة من كافة المواطنين وخاصة الشباب بداية من عمر 19 عام، ومن الضروري على كافة الشباب تلبية الخدمة الخاصة بهم وانهاء المدة، وقد أعلنت أنه تم إعفاء بعض الفئات من أداء الخدمة الوطنية وأوضحت بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدم ويتم إعفاؤه سنتعرف عليها.

من هم الفئات المعفاة من الخدمة الوطنية بالجزائر

اتخذت وزارة الدفاع الجزائرية العديد من القرارات بخصوص إعفاء بعض الفئات من الخدمة الوطنية وقد تم تحديد بأنهم كالتالي:

الابن الوحيد لم يتمكن من التسجيل للالتحاق بالجيش الوطني الجزائري.

بعض الأشخاص لم يتم قبولهم بسبب بعض الإجراءات السياسية في الدولة.

كافة الأشخاص التي تعاني من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة لا يمكنها الالتحاق بالخدمة الوطنية.

ما هي شروط الاعفاء من الخدمة الوطنية الجزائرية

أعلنت الحكومة العراقية بأنه تم وضع بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى المتقدمين ليتم اعفائهم من الخدمة الوطنية وهي كالتالي: