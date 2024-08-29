مــاما جابت بيبي 👶👶.. حدث فوراً تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 Toyor Aljanah.. اسعدي ولادك بأجمل الأغاني

تم ايقاف البث عبر التردد القديم لقناة طيور الجنة، لذلك فإن البحث كثر بشكل كبير عن تردد قناة طيور الجنة الجديد والذي يرغب في معرفته عشاق ومحبي القناة وذلك لأن القناة لديها نسب مشاهدة عالية جدا، حيث استطاعت القناة أن تكون من جمهورها المحب والمشجع لها في جميع أنحاء الوطن العربي قاعدة كبيرة جدا، ونتناول معكم من خلال هذا التقرير أهم معلومات التردد الجديد للقناة والذي يتمثل في التالي.

تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة يعد من الترددات المهمة جدا التي لا يتوقف البحث عنها أبدا في الشارع العربي، وذلك لأن القناة تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متميز، بالإضافة أى الأناشيد والأغاني خفيفة الظل والمحببة إلى الجميع، وإليكم أهم معلومات القناة على كل من القمر الصناعي عرب سات ونايل سات في التالي:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو طيور الجنة.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو 11274.

أما عن معامل الاستقطاب فهو : أفقي.

وبالنسبة الى معامل الترميز فهو 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة طيور الجنة.

القمر الصناعي عرب سات.

التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي عرب سات 11310.

وبالنسبة إلى معامل الاستقطاب هو عمودي.

أما عن معامل ترميز هو 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

خطوات ضبط القناة

وبالنسبة إلى خطوات ضبط قناة طيور الجنة فإنها سهلة جدا ونوضحه لكم بكل سهولة من خلال حديثنا عن تردد قناة طيور الجنة، وتتمثل الخطوات في التالي: