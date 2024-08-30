“سجل من هنا “.. بالخطوات طريقة التقديم على راتب المعين المتفرغ في العراق 2024 عبر منصة أور والشروط المطلوبة للتسجيل

يعتبر برنامج راتب المعين المتفرغ الذي تم طرحه في العراق واحدًا من البرامج الحكومية الهامة التي تهدف إلى دعم ذوي الإعاقة والأسر التي تعاني من ظروف اجتماعية صعبة، فقد تم طرح هذا الدعم للمعينين المتفرغين لرعاية ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تحسين جودة حياتهم وتوفير الدعم اللازم لهم، ويتم التقديم بسهولة عبر منصة أور الإلكترونية.

التقديم على راتب المعين المتفرغ عبر منصة أور 2024

يمكن للمتقدمين التقديم على راتب المعين المتفرغ باتباع الخطوات التالية عبر منصة أور:

أولاً، قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أور الإلكترونية.

إذا كان لديك حساب مسبق في المنص يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب.

من بين الخدمات الالكترونية المتاحة يتم اختيار خدمة التقديم على راتب المعين المتفرغ.

ستحتاج إلى ملء استمارة التقديم الإلكترونية بالمعلومات المطلوبة مثل بيانات المعين، بيانات الشخص المعاق (المستفيد)، نوع الإعاقة، وتفاصيل الرعاية.

تأكد من إدخال جميع المعلومات بدقة وتجنب أي أخطاء قد تؤثر على قبول طلبك.

سيتم طلب تحميل بعض المستندات الرسمية مثل بطاقة الهوية، شهادة الإعاقة، وثيقة التعيين كمعين متفرغ.

بعد إدخال جميع المعلومات ورفع المستندات، قم بمراجعة الطلب للتأكد من صحة البيانات.

اضغط على تأكيد لإرسال الطلب.

الشروط المطلوبة للتسجيل في راتب المعين المتفرغ

للتأهل للحصول على راتب المعين المتفرغ، يجب أن يستوفي المتقدم الشروط التالية: