العملاق علي وصول.. مواصفات هاتف ريملي Note 60 بامتيازات جبارة وسعر خيالي مقاوم للمياه والنار

مواصفات هاتف ريملي Note 60، أن هاتف ريملي Note 60 هي إحدى الإصدارات الجديدة التي تصدرها شركة رياملي في سلسلة هواتفها الجديدة Note، ويأتي مواصفات الهاتف الجديد بمزايا عديدة جعلت من الهواتف المميزة نظرا للامكانيات الرائعة والسعر المناسب حيث الشاشة الكبيرة التي تصل مساحتها إلى 6.74 إنش مع معالج ثماني النواة واليوم سوف نأخذكم في جولة للتعرف اكثر على مواصفات هاتف رملي Note 60 فتابعونا.

مواصفات هاتف ريملي Note 60

يأتي الهاتف بإمكانيات أكثر من رائعة تناسب الفئة التي يتم فيها إصدار الهاتف قريبا في الأسواق حيث يأتي مواصفاته على النحو التالي:

الشاشة الشاشة تأتي من نوع IPS LCD وتصل مساحتها إلى 6.74 إنش. الكاميرا غفف الكاميرا الأمامية متواضعة الأداء حيث تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل والكاميرا الخلفيه تأتي بدقة 32 ميجا بكسل التخزين يتوفر الهاتف بأكثر من اصدار وهي 64. 128. 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بدقة 4GB-6GB-8GB. المعالج المعالج ثماني النواة يأتي من نوع Unisoc Tiger T612 شبكات الاتصال يدعم الاتصال حتى شبكات الجيل الرابع 4G. البطارية تصل سعة البطارية الى 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن العادي بقوة عشرات ولكنه لا يدعم الشحن اللاسلكي او العكسي. أبعاد الجهاز ووزنه تأتي أبعاد الجهاز 167.3×76.7×7.8 وذلك بوزن 187g. الألوان الأسود والأزرق.

محتويات علبة هاتف ريملي Note 60

مع فتح علبة هاتف ريلمي نوت 60 الجديد الذي يأتي مع المشتملات التالية:

الهاتف.

الشاحن العادي بقوة 10 واط.

كابل USB Type-C.

غطاء من السليكون لحماية الهاتف.

كتيب التعليمات.

ضمان.

سعر هاتف ريملي Note 60

تم الإعلان عن هاتف ريملي Note 60 الجديد وذلك في يوم 26 أغسطس 2024 ولم يتم تحديد موعد اطلاق رسميا في الأسواق ليكون سعرها المبدئي ما بين 95 الى 130 دولار وذلك بحسب الدولة وايضا سعة التخزين والرام.