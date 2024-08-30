بسعر غير متوقع.. سعر الدولار اليوم في العراق الجمعة الموافق 30 أغسطس 2024 وما هو سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي

يشهد سعر الدولار اليوم في العراق تغيرات متواصلة على مدار اليوم متأثرا بالعديد من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية، ويعد الدولار الأمريكي أحد العملات الأكثر تداولا في الأسواق العراقية حيث يعتمد عليه السوق المحلي في العديد من التعاملات التجارية والمالية سواء على المستوى الرسمي في البنوك أو على مستوى السوق السوداء، ويتابع المواطنون في العراق بشكل يومي تقلبات سعر الدولار نظرا لأثرها المباشر على أسعار السلع والخدمات وعلى القدرة الشرائية للمواطنين وكذلك على استيراد البضائع من الخارج.

سعر الدولار اليوم في العراق

أصبح معرفة سعر الدولار اليوم في العراق من الأمور الضرورية للكثير من الأفراد والمؤسسات، ويتأثر هذا السعر بعوامل عديدة منها العرض والطلب في الأسواق والقرارات الاقتصادية التي تصدر عن الجهات المعنية كالبنك المركزي العراقي، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الجمعة 30 اغسطس كالتالي:

أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي الدولار الأمريكي الدينار العراقي 1 دولار أمريكي 1,310.00 دينار عراقي 5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي 50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي 100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي 500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي 1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك

سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البنوك يعكس التوازن بين العرض والطلب على العملتين، هذا السعر يتأثر بعدد من العوامل الاقتصادية بما في ذلك السياسات النقدية واستثمارات السوق، وسعر الدولار كالآتي:

اسم البنك سعر الصرف بنك الرافدين 1320 مصرف بغداد 1310 مصرف بابل 1310 البنك الأهلي العراقي 1310 بنك الائتمان العراقي 1310 البنك التجاري العراقي 1310 بنك الاستثمار العراقي 1310 بنك الشرق الأوسط العراقي للاستثمار 1310

يتم تحديد سعر الصرف بناء على المعايير الاقتصادية الراهنة والسياسات المالية المتبعة، ويمكن أن يختلف من بنك إلى آخر.