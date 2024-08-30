شوف هيبقى بكام.. اسعار البنزين والديزل في الإمارات لشهر سبتمبر 2024 والغاز الطبيعي وباقي المحروقات

في الإمارات العربية المتحدة تعتمد أسعار البنزين والديزل في الإمارات لشهر سبتمبر 2024 على مجموعة من العوامل المتغيرة التي تؤدي إلى تقلب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، على غرار ما يحدث في باقي دول العالم لمواجهة هذه التقلبات، تبنت الإمارات سياسة تقوم من خلالها بتحديد أسعار البنزين المتوقعة على أساس شهري فعلى سبيل المثال، يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة في بداية الشهر.

اسعار البنزين والديزل في الإمارات لشهر سبتمبر 2024

إليكم اسعار البنزين والديزل في الإمارات لشهر سبتمبر 2024، والتي تم تحديدها بناءا على التغييرات الأخيرة في سوق النفط العالمية:

بنزين سوبر 98 : من المتوقع أن يبلغ سعره 3.05 درهم إماراتي للتر.

: من المتوقع أن يبلغ سعره 3.05 درهم إماراتي للتر. بنزين خصوصي 95 : يقدر سعره بـ 2.93 درهم إماراتي للتر.

: يقدر سعره بـ 2.93 درهم إماراتي للتر. إي بلس 91 : سيصل سعره إلى 2.86 درهم إماراتي للتر.

: سيصل سعره إلى 2.86 درهم إماراتي للتر. الديزل : يتوقع أن يبلغ سعره حوالي 2.95 درهم إماراتي للتر.

: يتوقع أن يبلغ سعره حوالي 2.95 درهم إماراتي للتر. بنزين الممتاز 98 : شهد زيادة بنسبة 5.2%، ما يعادل 15 فلسا ليصل سعر اللتر إلى 3.03 درهم إماراتي مقارنة بسعر 2.88 درهم في فبراير 2024.

: شهد زيادة بنسبة 5.2%، ما يعادل 15 فلسا ليصل سعر اللتر إلى 3.03 درهم إماراتي مقارنة بسعر 2.88 درهم في فبراير 2024. بنزين الممتاز 95 : ارتفع سعره بمقدار 16 فلسا أي بنسبة 5.7% ليبلغ 2.92 درهم إماراتي للتر، مقارنة بسعره في فبراير الذي كان 2.76 درهم.

: ارتفع سعره بمقدار 16 فلسا أي بنسبة 5.7% ليبلغ 2.92 درهم إماراتي للتر، مقارنة بسعره في فبراير الذي كان 2.76 درهم. بنزين إي بلس 91 : تم رفع سعره بنسبة تصل إلى 6% أي بزيادة قدرها 16 فلسا ليصل إلى 2.85 درهم إماراتي للتر بعد أن كان سعره 2.69 درهم في فبراير الماضي.

: تم رفع سعره بنسبة تصل إلى 6% أي بزيادة قدرها 16 فلسا ليصل إلى 2.85 درهم إماراتي للتر بعد أن كان سعره 2.69 درهم في فبراير الماضي. الديزل: ارتفعت أسعاره بنسبة 5.6%، بما يعادل 17 فلسا ليصبح سعر اللتر 3.16 درهم إماراتي مقارنة بسعره السابق الذي كان 2.99 درهم في فبراير 2024.

أسعار الغاز الطبيعي في الامارات

تهدف دولة الإمارات إلى تقليل التأثير السلبي لانبعاثات الوقود على البيئة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات البيئية المبتكرة بإصدار الغاز الطبيعي وتواجد اسعار البنزين والديزل في الإمارات لشهر سبتمبر 2024 وإليكم التقرير الآتي: