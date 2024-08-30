شوف الأخضر بكام.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2024 في جميع البنوك المصرية

تعتبر أسعار الصرف من العوامل الحيوية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني والتجاري للدول إذ تعكس هذه الأسعار القيمة النسبية للعملات المختلفة، ويعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تتابعها الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرون والمواطنون على حد سواء، ويشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تقلبات تتأثر بعدد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية بما في ذلك التغيرات في السياسات النقدية والتجارة الدولية والظروف الاقتصادية العامة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم

نعرض لكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا السعر يمثل مرجعية هامة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء في تخطيطهم وإدارة أمورهم المالية، وسعر الدولار اليوم الجمعة 30 اغسطس كالتالي:

البنك سعر الشراء سعر البيع التغيير البنك الأهلي المصري 48.57 جنيه 48.67 جنيه تراجع 3 قروش بنك مصر 48.57 جنيه 48.67 جنيه تراجع 3 قروش بنك القاهرة 48.57 جنيه 48.67 جنيه تراجع 8 قروش البنك التجاري الدولي 48.57 جنيه 48.67 جنيه تراجع 3 قروش بنك البركة 48.55 جنيه 48.65 جنيه تراجع 5 قروش بنك قناة السويس 48.57 جنيه 48.67 جنيه تراجع 3 قروش بنك كريدي أجريكول 48.57 جنيه 48.67 جنيه تراجع 3 قروش بنك الإسكندرية 48.60 جنيه 48.70 جنيه تراجع 5 قروش بنك التعمير والإسكان 48.58 جنيه 48.68 جنيه تراجع قرشين مصرف أبوظبي الإسلامي 48.66 جنيه 48.75 جنيه تراجع 4 قروش للشراء، 5 قروش للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الخميس 29 اغسطس

إليكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 29 اغسطس على النحو التالي: