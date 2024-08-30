رابط nid-moi.gov.iq استخراج البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

يرغب الكثير من المواطنين في محافظات العراق، من استخراج البطاقة الوطنية الموحدة، التي تحمل العديد من الخدمات الإلكترونية أمام المواطنين، بالإضافة إلى أن البطاقة تعتبر وثيقة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وعليه فإن التقديم على البطاقة، يكون وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط استخراج البطاقة الوطنية الموحدة؟

أما عن الشروط المعنية بطلب استخراج البطاقة الوطنية الموحدة في محافظات العراق، جاءت وفقًا لما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم مقيم دائم في دولة العراق، وحامل للجنسية العراقية.

كذلك يجب ألا يقل عمر المواطن عن 18 عامًا عقب استخراج البطاقة الوطنية.

أن يقدم طلب باستخراجها عبر موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

سداد كافة الرسوم المعنية باستخراج البطاقة.

زيارة مكتب السجل في الموعد المحدد، لاستلام البطاقة الوطنية الموحدة.

الالتزام بكافة المعايير والضوابط المفروضة من قبل وزارة الداخلية.

كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

أما عن الخطوات الخاصة باستخراج البطاقة الوطنية الموحدة في دولة العراق، فإنها جاءت على النحو الأتي:-