العملة بكام.. سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

مع الإجازة الأسبوعية التي يحصل عليها كافة المواطنين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، فأستقر سعر الدولار مقابل الجنيه، وفقًا لأخر تحديثات له أمس، وعقب الانخفاض التي شهدته العملة الخضراء في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى أن البنوك الحكومية والخاصة تقوم بتحديث كافة العملات العربية والأجنبية بشكل مستمر، في إطار أن يتعرف عليها كافة الراغبين في البيع والشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وفقًا لأخر تحديث لأسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024، كما يلي:-

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم الجمعة، إلى 48.60 جنيه للشراءْ، والبيع 48.70 جنيه.

فيما أن سعر الدولار داخل بنك مصر سجل نحو 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.

إضافة إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس وصل إلى 48.60 جنيه للشراء، والبيع بلغ قرابة الـ 48.70 جنيه.

تحديث سعر الدولار في البنوك اليوم

وفقًا لأخر تحديثات لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في باقي البنوك العاملة بالدولة، فنصت على النحو الأتي:-