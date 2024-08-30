توضيح عاجل من “وزارة التربية” حول تقديم موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

كشفت وزارة التربية العراقية، في بيان لها مؤخرًا، عن الأسباب التي أدت إلى تقديم موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 لجميع المراحل الدراسية، مؤكدة بأنه لا يوجد أي تضارب بين موعد بداية العام الدراسي المقبل وتأدية امتحانات الدور الثاني بالنسبة للمراحل الغير منتهية، بالإضافة إلى أن الموعد الرسمي انطلاق العام الدراسي، كان من المفترض أن يوافق يوم 1 تشرين الأول 2024.

دراسة بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025

وأشارت وزارة التربية، إلى أدنه بعد الدراسة الوافية وتحقيق الاستفادة الملائمة من الوقت المحدد، وأخذ كافة الإجراءات المتمثلة في عملية طباعة وتوزيع المناهج على مستوى المديرية، أدى ذلك إلى اتخاذ قرار بشأن انطلاق العام الدراسي الجديد، ليؤكد كريم السيد، المتحدث باسم وزارة التربية، أنه تم تقديم موعد بداية الدوام جاء وفقًا لقرار مجلس الوزراء العراقي، مما ستُباشر كافة المؤسسات والهيئات التعليمية عملها في يوم 15 من شهر أيلول، مما سيبدأ الدوام بالنسبة للطلاب في يوم 22 من شهر أيلول 2024.

بدء العام الدراسي الجديد في العراق

ومؤخرًا، أقر مجلس الوزراء العراقي، في أخر جلساته، أن يوم 15 أيلول 2024، سيكون بداية الملاكات التدريسية بكافة المدارس المتواجدة على مستوى دولة العراق، بالإضافة إلى أن يوم الأحد الموافق 22 من شهر أيلول 2024 يكون بدء العام الدراسي الجديد داخل دولة العراق، مع أخذ كافة الإجراءات التي تُساهم في استقبال العام الدراسي الجديد دون مواجهة أي مشكلات أو عقبات تواجه المنتسبين للعملية التعليمية في الدولة العراقية.