رابط مباشر.. خطوات حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط المطلوبة

البطاقة الوطنية الموحدة هي وثيقة مهمة تعتمدها الحكومة العراقية لإثبات هوية المواطنين وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، مع تزايد الحاجة إلى تنظيم مواعيد الحصول على البطاقة، أتاحت مديرية شؤون الطلاب في العراق خدمة حجز موعد للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة عبر الإنترنت. هذا النظام يهدف إلى توفير الوقت والجهد للمواطنين وتقليل الازدحام في مكاتب الإصدار.

خطوات حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة

يمكن حجز موعد البطاقة الوطنية الموحدة في العراق بسهولة، من خلال اتباع ما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمديرية شؤون الطلاب في العراق.

بعد تسجيل الدخول يتم الدخول الى الخدمات المتاحة.

ابحث عن خيار حجز موعد ضمن قائمة الخدمات المتاحة على الموقع.

انقر على هذا الخيار للبدء في عملية حجز موعدك.

اختر المكتب الذي تود استلام البطاقة منه بناءً على موقعك الجغرافي.

سيتم عرض قائمة بالمكاتب المتاحة مع تفاصيل حول مواعيد العمل.

حدد التاريخ والوقت المناسبين لك من خلال النظام الإلكتروني.

ينصح بحجز الموعد في وقت مبكر لتجنب أي تأخير.

بعد تحديد الموعد، راجع التفاصيل وتأكد من صحتها.

بعد ذلك، اضغط على زر تأكيد لإتمام عملية الحجز.

ستتلقى إشعارًا يحتوي على تفاصيل الموعد.

احرص على طباعة أو حفظ نسخة من إيصال الحجز، حيث ستحتاج إلى تقديمه عند الذهاب إلى المكتب في الموعد المحدد.

الشروط المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة

لكي يتم استخراج البطاقة الوطنية الموحدة في العراق لابد من توافر عدد من الشروط الهامة، وهي على النحو التالي: