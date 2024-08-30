20,000 ريال للمقبلين على الزواج..شروط مبادرة سند محمد بن سلمان وطريقة التسجيل في البرنامج 2024

برنامج سند محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية من أهم البرامج المقدمة للمواطنين السعوديين والسعوديات في المملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة التسجيل في مبادرة سند محمد بن سلمان للمقبلين على الزواج والمطلقات وكبار السن والأرامل كما لابد من توفير جميع الشروط والأحكام الواجبة للحصول على تلك المباراة في المملكة.

شروط مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج

وضح برنامج سند محمد بن سلمان بأن هناك مجموعة من الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على مبادرة سند محمد بن سلمان للمقبلين على الزواج لذا عزيزي القارئ إليكم جميع الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بكل التفاصيل المتاحة:

يشترط أن يكون الشخص سعودي الجنسية ومقيم دائم في المملكة العربية السعودية.

كما يجب أن لا يتجاوز مهر الزوجة 50 ألف ريال سعودي ودخل المتقدم لا يزيد عن 4 آلاف ريال سعودي شهريًا.

شرط أساسي أن يكون هذا أول طلب للحصول على دعم سند محمد بن سلمان.

أن يكون عمر الزوج بين 21 و40 سنة وعمر الزوجة بين 18 و40 سنة.

كما يجب اجتياز دورة الوعي المالي بنسبة لا تقل عن 60٪.

كذلك عدم استفادة المتقدم من أي برامج حكومية أخرى.

طريقة التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للزواج