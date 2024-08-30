” بوابة طفلك للمرح ” .. استقبل الآن تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة كراميش من أبرز القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في العالم العربي بشكلٍ عام، حيث استطاعت بفضل محتواها المتنوع والجذاب أن تحظى بشعبية كبيرة بين الأسر والأطفال، حيث تقدم القناة مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتحفيز خيالهم، ومع تحديث ترددات القنوات الفضائية بشكل مستمر، يبحث الكثير من الأهالي عن التردد الجديد لقناة كراميش لضمان استمرار أطفالهم في متابعة برامجهم المفضلة، ومن خلال هذه السطور سوف نوضح على تردد قناة كراميش للأطفال وأبرز ما تقدمه من محتوى.

تردد قناة كراميش للأطفال

لضمان مشاهدة عالية الجودة دون انقطاع، تم تحديث تردد قناة كراميش على مختلف الأقمار الصناعية، حيث يمكن متابعة القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وقد جاء تردد القناة الجديد بعد التحديث على القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي:

التردد: 11315

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مزايا متابعة قناة كراميش

تسعى قناة كراميش لتقديم محتوى متنوع يتناسب مع جميع الأعمار، حيث يتميز برامجها بالجمع بين التعليم والترفيه: