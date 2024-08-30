الدهب بـ 3950 جنيه.. سعر الذهب في تعاملات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

شهدت أسعار الذهب حالة من الارتفاع الطفيف في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 30 من شهر أغسطس 2024، خاصة بعد حالة هدوء شهدتها المشغولات الذهبية في الساعات الماضية، إلا أنه عاد للارتفاع بقيمة بلغت قرابة الـ 10 جنيهات للجرام الواحد، وعليه سنتعرف معُا على أخر تحديثات لأسعار الذهب في محلات الصاغة المتخصصة في بيع وشراء الذهب، بحيث يتعرف عليها الجميع.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

وفقًا لأخر تحديثات لسعر الذهب في تعاملات اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب للشراء قرابة الـ 3930 جنيهًا للجرام الواحد، فيما أن البيع بلغ 3942 جنيه.

إضافة إلى أن سعر عيار الذهب 21 الأكثر تداولاً في المحلات بلغ نحو 3450 جنيهًا للبيع والشراء 3430 جنيهًا للجرام الواحد.

حتى أن سعر الذهب عيار “22” سجل نحو 3614 جنيه للبيع، والشراء بلغ قرابة الـ3593 جنيه للجرام الواحد.

سعر الذهب من عيار “18” بلغ للبيع نحو 2957 جنيه للبيع، والشراء نحو 2940 جنيهًا للجرام الواحد.

أسعار المشغولات الذهبية الجمعة

أما عن باقي أسعار المشغولات الذهبية في تحديثات اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس، فهي كما يلي: –