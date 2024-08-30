“استقبلها الان”.. تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljanah على النايل سات والعرب سات

قناة طيور الجنة، هي من أكثر القنوات الفضائية المحببة لملايين الأطفال حول العالم، حيث إن القناة تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي أكثر من رائع، يعشقه الصغار في كافة أنحاء الدول العربية، بما تسعى القناة إلى تقديمها لمحتوى هادف وأمن للأبناء على مدار اليوم، وذلك بجودة عالية وإشارة قوية، يسهل على الجميع مشاهدته دون توقف، بما يميزها عن القنوات الأخرى في دعم عرضها لأي مشاهد غير مألوفة.

نزل تردد قناة طيور الجنة

جاءت أبرز المعلومات المعنية باستقبال قناة طيور الجنة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، مما تستحوذ على شعبية كبيرة ومتابعين أكبر ما يمكن، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي Toyor Aljanah النايل سات.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة 11724.

معامل الترميز لقناة Toyor Aljanah فهو 27500.

استقطاب للقناة يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ فهو 4/3.

تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljanah على العرب سات

أما عن البيانات الخاصة بإستقبال قناة طيور الجنة أطفال، لمتابعة العديد من البرامج الكرتونية والأفلام الطفولية المميزة، بالإضافة إلى المسلسلات التي يتم إذاعتها على مدار اليوم، بجودة عالية وإشارة قوية، يسهل القيام بالتعرف عليها ومشاهدة كل هذا المحتوى الترفيهي والتعليمي المميز، وذلك بإتباع الأتي:-