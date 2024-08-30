“لجميع الطلاب في العراق”.. مجلس الوزراء العراقي يحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 – 2025 || للطلاب والمعلمين والجامعات

في إطار السعي لضمان استقرار العملية التعليمية وتوفير بيئة ملائمة للطلاب أعلن مجلس الوزراء العراقي عن تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 – 2025، ويأتي هذا الإعلان مرفق بالجدول الزمني المعد للعام الدراسي الذي يشمل التواريخ المهمة والمواعيد النهائية للإجازات والأحداث الدراسية، وهذا التحديد يهدف إلى تسهيل التخطيط للأسر والمؤسسات التعليمية وضمان انطلاق العام الدراسي في الوقت المحدد بما يتماشى مع الأهداف التعليمية الوطنية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025

يترقب الطلاب في العراق بفارغ الصبر بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025 مع اقتراب انتهاء الإجازة الصيفية ودخول فصل الشتاء وفي هذا السياق يتساءل أولياء الأمور والطلاب عن موعد بدء الدراسة الرسمي، وذلك للاستعداد مبكرا وشراء المستلزمات المدرسية ويعتبر التحضير النفسي للطلاب عنصر أساسي لذلك على الطلاب الاستعداد التام لبداية عام دراسي ملئ بالنشاط والاجتهاد، إذ يشارك في تهيئتهم ذهنيا وعاطفيا للعام الدراسي المقبل وفي هذا المقال سنتعرف على جميع المعلومات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العراقية بشأن هذا الموضوع.

الجدول الزمني للعام الدراسي 2024/2025

الجدول الزمني للعام الدراسي 2024-2025 يكون عبارة عن التواريخ التالية: