استعلم رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور ظهورها عبر منصة مظلتي

في البداية وزارة العمل العراقية وفرت برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات ولكن لقد تأخرت ظهور نتيجة الوجبة السابعة حتى الآن حيث لم يتم الإعلان على النتيجة النهائية لجميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في تلك الوجبة ولكن وضحت الوزارة في حالة ظهور النتيجة سوف يتم الاستعلام عنها عن طريق منصة مظلتي التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

وضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لم تظهر حتى وقتنا هذا ولكن سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لكي يتم استخدامها في حالة ظهور النتيجة لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن تلك الأسماء فور ظهورها لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما يلي:

في البداية قم بالتوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية في عموم العراق.

ثم عليك القيام بتسجيل الدخول.

بعد ذلك انقر على أيقونة الاستعلام.

عليك بعد ذلك أدخال أسم المحافظة التابعة لك.

تحديد الوجبة السابعة إذا كانت متاحة لك وظهرت في العراق.

ثم قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

بعد ذلك انقر على أيقونة البحث.

بمجرد إكمال الخطوات التالية سوف تظهر أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية