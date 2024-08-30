البلطي بكام؟.. أسعار السمك اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024

شهدت أسعار السمك حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 30 من شهر أغسطس 2024 في السوق، بالإضافة إلى أن إنتاجية مصر داخل البحيرات من الأسماك وصلت إلى 183 ألف طن، ليُسجل القاروص نحو 160 جنيهًا، فضلاً عن أن المكرونة السويس تراوح من 130 إلى 170 جنيهًا للمستهلك، حتى أن البلطي تراوح من 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو الواحد، مع اختلاف سعره حسب المنطقة والمحافظة.

أسعار السمك اليوم الجمعة

وعن تحديثات سعر السمك اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024، فجاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر السمك البوري إلى 1350 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى أن المزارع السمكية في مصر وصلت نسبتها إلى 79.7%.

أسعار الجمبري تراوحت من 100 إلى 650 جنيهًا للكيلو الواحد.

في حين أن سعر كيلو السبيط بلغ نحو 200 جنيه.

أسعار السمك في السوق الجمعة

وتراوحت أسعار المرجان من 30 إلى 140 جنيهًا للكيلو الواحد، كذلك فإن أسعار السبيط وكاليماري وسابيا تراوحت من 200 إلى 420 جنيهًا للكيلو الواحد، بلغ سعر كيلو الدنيس قرابة الـ 200 جنيهًا، بينما أسعار السمك المجمد تراوح من 30 إلى 40 جنيهًا مع اختلاف السعر حسب المنطقة، ليصل إنتاجية مصر من الأسماك نحو 2 مليون طن سنويًا، فضلاً عن أن وجود نحو 1.6 مليون طن من الإستزراع السمكي في الدولة، وتعمل مصر على زيادة أنتاجها من الأسماك بمختلف أنواعه المتعددة، مع اختلاف قيمة سعره.