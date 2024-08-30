الشرطة الجزائرية algeriepolice.dz.. التقديم في توظيف مفتش شرطة في الجزائر 2024 | شروط التسجيل + الملف المطلوب (ذكور و إناث)

وظيفة مفتش الشرطة من أبرز المناصب الأمنية التي تزيد من استقرار وأمن المجتمع وتلعب دور محوري في تطبيق القانون ومكافحة الجريمة، ومع إعلان وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر عن فتح باب التوظيف لهذا المنصب في عام 2024 فإن العديد من الراغبين في الانضمام إلى هذا المجال يتطلعون إلى معرفة تفاصيل ومتطلبات التقديم.

الموقع الرسمي للمشاركة في مسابقة توظيف مفتشي الشرطة

للمشاركة في مسابقة توظيف مفتشي الشرطة في الجزائر يجب عليك الالتزام بالخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمديرية الأمن الوطني عبر الرابط www.algeriepolice.dz.

قم بتحميل استمارة التوظيف الخاصة بمسابقة مفتشي الشرطة وطباعتها.

املأ الاستمارة بعناية مع التأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة بدقة.

أرفق الاستمارة بالمستندات المطلوبة وقم بتسليمها إلى مديريات ودوائر أمن الولايات المختصة في الجزائر.

شروط التقديم في مسابقة مفتشين الشرطة

لتقديم طلب للمشاركة في مسابقة مفتش الشرطة يجب توفر الشروط التالية: