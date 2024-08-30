وحش التصوير.. مواصفات هاتف Realme C65 وسعر في بعض الدول.. القوة الخارقة بين إيديك

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتفها الجديد Realme C65، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة هواتفها من الفئة الاقتصادية، ويتميز الهاتف بأداء عالي بفضل المعالج القوي والمواصفات التي تلبي احتياجات المستخدمين دون تكاليف باهظة، وفي هذا المقال سنتعرف على المواصفات الكاملة للهاتف، بالإضافة إلى أبرز مميزاته والأسعار المتاحة في الأسواق.

مواصفات هاتف Realme C65

المعالج ثماني النواة من نوع Helio G85 بتكنولوجيا 12 نانومتر، يوفر أداء قوي وسلس للتطبيقات والألعاب.

التخزين والرام يتوفر بخيارات 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت للتخزين، مع 6 أو 8 جيجا بايت من الرام.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل، والثانية بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل لصور السيلفي.

الشاشة بحجم 6.67 بوصة، ودقة HD+، توفر تجربة مشاهدة واضحة ومريحة.

يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل أندرويد 14، مما يضمن التحديثات الأمنية والميزات الجديدة.

سعة بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 45 واط لضمان الاستخدام لفترات طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر.

مميزات هاتف Realme C65

الهاتف يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي Ai Gestures التي تتيح التحكم بالشاشة بحركات عن بعد.

الهاتف مزود بمستشعر بصمة الإصبع لقفل الهاتف، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان.

يعمل الهاتف بأحدث نظام أندرويد 14 مما يوفر تجربة مستخدم سلسة وحديثة.

معالج Helio G85 يقدم أداء مميز في تشغيل التطبيقات والألعاب.

يدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ما يعني تقليل الوقت المطلوب لشحن البطارية الكبيرة.

تصميم عصري وخفيف الوزن، مع توفره بعدة ألوان منها؛ الذهبي، الأسود، والبنفسجي.

علبة الهاتف تحتوي على الشاحن مما يعني أنك لست بحاجة لشرائه بشكل منفصل.

سعر هاتف Realme C65

تم إطلاق هاتف Realme C65 رسميا في الأسواق العربية، ويمكن شراؤه بالأسعار التالية: