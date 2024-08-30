فرح ابنك ونزله.. تردد قناة ميكي كيدز 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية.. نزلها دلوقتي

تعتبر قناة ميكي للأطفال واحدة من القنوات المفضلة لدى الصغار في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز يجذب انتباه الأطفال ويساعد في تنمية مهاراتهم بطريقة ممتعة، وتتميز القناة بعرضها للأفلام الكرتونية والبرامج التعليمية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، وتبث محتواها على مدار 24 ساعة، ومع بداية عام 2024 قامت القناة بتحديث ترددها لتحسين جودة البث، وسنعرض في هذا المقال التردد الجديد وكيفية ضبطه على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة ميكي للأطفال 2024

في إطار سعي قناة ميكي للأطفال لتقديم أفضل تجربة مشاهدة، قامت بتحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بصورة وصوت أوضح وأعلى جودة، والتردد الجديد لقناة ميكي على النايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11257.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط تردد قناة ميكي للأطفال

تواصل قناة ميكي للأطفال جهودها في تقديم محتوى مميز وممتع يلبي احتياجات الأطفال التعليمية والترفيهية، مما يجعلها من القنوات المفضلة لدى الأسر، ومع التحديثات المستمرة للترددات تضمن القناة تجربة مشاهدة أفضل لجمهورها، وإذا كنت تبحث عن قناة تجمع بين التعليم والترفيه لأطفالك، فإن قناة ميكي هي الخيار الأمثل لضبطها والاستمتاع بما تقدمه من برامج ممتعة وجذابة، ولضبط التردد الجديد لقناة ميكي للأطفال على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: