الطعم هيبهرك.. طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة المقرمش بمكونات بسيطة.. دايب وهش

بسكويت الشوكولاتة المقرمش هو واحد من أكثر أنواع الحلويات المحبوبة لدى الكبار والصغار، ويتميز بطعمه الغني وقوامه المقرمش الذي يضفي عليه نكهة خاصة ومميزة، وإذا كنت تبحثين عن وصفة سهلة وسريعة لتحضير بسكويت الشوكولاتة في المنزل، وبمكونات بسيطة ومتوفرة فإن هذه الوصفة ستلبي جميع توقعاتك، ويمكنك تحضيره في دقائق معدودة والاستمتاع بطعمه اللذيذ مع كوب من الحليب أو القهوة.
مكونات بسكويت الشوكولاتة المقرمش
- 2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.
- نصف كوب من الكاكاو الخام.
- نصف كوب من الزبدة الطرية.
- نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.
- ربع كوب من السكر البني.
- بيضة كبيرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة ملح.
- نصف كوب من قطع الشوكولاتة أو حبيبات الشوكولاتة.
طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة
- سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وقومي بتجهيز صينية الخبز بوضع ورق زبدة عليها لمنع الالتصاق.
- في وعاء كبير اخلطي الدقيق مع الكاكاو، البيكنج بودر، والملح، وتأكدي من خلطهم جيدا لضمان توزيع النكهات.
- في وعاء آخر اخلطي الزبدة الطرية مع السكر الأبيض والسكر البني باستخدام الخلاط الكهربائي حتى تصبح كريمة ناعمة وهشة.
- أضيفي البيضة والفانيليا إلى خليط الزبدة والسكر واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات بشكل جيد.
- أضيفي خليط الدقيق والكاكاو إلى الخليط الرطب تدريجيا واخلطي على سرعة منخفضة حتى يتكون لديك عجينة متماسكة.
- أضيفي قطع الشوكولاتة وحركيها باستخدام ملعقة خشبية.
- قومي بتشكيل كرات صغيرة من العجينة وضعيها على صينية الخبز، مع ترك مسافة صغيرة بين كل قطعة وأخرى.
- اخبزي البسكويت في الفرن لمدة ربع ساعة أو حتى تلاحظي أنه بدأ يجف قليلا على الأطراف، ولكن احرصي على ألا تفرطي في خبزه للحفاظ على قرمشته.
- أخرجي البسكويت من الفرن واتركيه ليبرد على الصينية لمدة 5 دقائق.