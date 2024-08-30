الطعم هيبهرك.. طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة المقرمش بمكونات بسيطة.. دايب وهش

بسكويت الشوكولاتة المقرمش هو واحد من أكثر أنواع الحلويات المحبوبة لدى الكبار والصغار، ويتميز بطعمه الغني وقوامه المقرمش الذي يضفي عليه نكهة خاصة ومميزة، وإذا كنت تبحثين عن وصفة سهلة وسريعة لتحضير بسكويت الشوكولاتة في المنزل، وبمكونات بسيطة ومتوفرة فإن هذه الوصفة ستلبي جميع توقعاتك، ويمكنك تحضيره في دقائق معدودة والاستمتاع بطعمه اللذيذ مع كوب من الحليب أو القهوة.

مكونات بسكويت الشوكولاتة المقرمش

2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب من السكر البني.

بيضة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

نصف كوب من قطع الشوكولاتة أو حبيبات الشوكولاتة.

طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة