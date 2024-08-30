ورق عنب يذوب بالفم.. أشهي طريقة لعمل محشي ورق العنب في المنزل وصفة سهلة وسريعة

يعد محشي ورق العنب واحد من أشهر الأطباق التقليدية الشهية التي تتمتع بشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم العربي، وخاصة في بلاد الشام ومصر، ويتميز هذا الطبق بنكته اللذيذة ومذاقه الفريد، وهو عبارة عن ورق عنب محشو بخليط من الأرز والخضروات والتوابل ثم يلف بعناية ويطهى بطريقة خاصة، ويعتبر محشي ورق العنب خيار رائع للمناسبات والتجمعات العائلية، حيث يقدم كوجبة رئيسية أو كطبق جانبي يزين المائدة.
مكونات محشي ورق العنب
لتحضير محشي ورق العنب الشهي اللذيذ قم بإحضار المكونات التالية:
- 500 جرام من ورق العنب الطازج أو المحفوظ.
- كوبان من الأرز المصري المغسول والمصفى.
- حزمة بقدونس مفروم ناعم.
- حزمة شبت مفروم ناعم.
- حزمة كزبرة مفرومة ناعم.
- 2 حبة بصل مفروم ناعم.
- 2 حبة طماطم مفرومة ناعم.
- نصف كوب زيت زيتون.
- عصير ليمونتين.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من النعناع الجاف.
- مرقة دجاج أو لحم.
طريقة تحضير ورق العنب
- إذا كنت تستخدم ورق العنب الطازج قم بغسله جيدا واسلقه في ماء مغلي لبضع دقائق حتى يلين قليلا ثم صفيه وضعه في ماء بارد ليبرد.
- أما إذا كنت تستخدم الورق المحفوظ فقم بغسله لإزالة الملوحة الزائدة.
- في وعاء كبير اخلط الأرز مع البقدونس، الشبت، الكزبرة، البصل، الطماطم، زيت الزيتون، عصير الليمون، الملح، الفلفل الأسود، الكمون، والنعناع الجاف.
- تأكد من خلط المكونات جيدا حتى تتجانس.
- افرد ورقة العنب على سطح مستوي بحيث تكون الجهة اللامعة للأسفل، وضع ملعقة صغيرة من الحشوة في منتصف الورقة.
- ابدأ بطي الجوانب ثم لف الورقة بشكل أسطواني بإحكام، وكرر هذه الخطوة حتى تنتهي من كل الورق والحشوة.
- رص ورق العنب المحشي في قدر عميق بشكل متساوي بحيث يكون كل صف متوازي.
- يمكنك وضع بعض شرائح الطماطم أو البطاطس في قاع القدر لمنع الورق من الالتصاق.
- اسكب مرقة الدجاج أو اللحم الساخنة فوق ورق العنب حتى يغمره تماما.
- ضع طبقا مسطحا على المحشي للضغط عليه ومنعه من التحرك أثناء الطهي.
- غط القدر واتركه على نار متوسطة حتى يبدأ بالغليان، ثم خفف النار واتركه يطهى على نار هادئة لمدة ساعة كاملة، أو حتى ينضج الأرز وورق العنب تماما.
- اترك المحشي ليبرد قليلا ثم قلب القدر بحذر في صينية كبيرة للتقديم.
- يقدم محشي ورق العنب دافئا مع اللبن أو الزبادي والسلطة.