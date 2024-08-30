ورق عنب يذوب بالفم.. أشهي طريقة لعمل محشي ورق العنب في المنزل وصفة سهلة وسريعة

يعد محشي ورق العنب واحد من أشهر الأطباق التقليدية الشهية التي تتمتع بشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم العربي، وخاصة في بلاد الشام ومصر، ويتميز هذا الطبق بنكته اللذيذة ومذاقه الفريد، وهو عبارة عن ورق عنب محشو بخليط من الأرز والخضروات والتوابل ثم يلف بعناية ويطهى بطريقة خاصة، ويعتبر محشي ورق العنب خيار رائع للمناسبات والتجمعات العائلية، حيث يقدم كوجبة رئيسية أو كطبق جانبي يزين المائدة.

مكونات محشي ورق العنب

لتحضير محشي ورق العنب الشهي اللذيذ قم بإحضار المكونات التالية:

500 جرام من ورق العنب الطازج أو المحفوظ.

كوبان من الأرز المصري المغسول والمصفى.

حزمة بقدونس مفروم ناعم.

حزمة شبت مفروم ناعم.

حزمة كزبرة مفرومة ناعم.

2 حبة بصل مفروم ناعم.

2 حبة طماطم مفرومة ناعم.

نصف كوب زيت زيتون.

عصير ليمونتين.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من النعناع الجاف.

مرقة دجاج أو لحم.

طريقة تحضير ورق العنب