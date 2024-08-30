شوف اسمك.. خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3.. عبر وكالة عدل

يعد برنامج سكنات عدل 3 من أبرز المشاريع السكنية في الجزائر، حيث يهدف إلى توفير سكنات لائقة للمواطنين من خلال نظام البيع بالإيجار بأسعار مدعومة، ويشهد هذا البرنامج اهتمام كبير من قبل المواطنين الذين يسعون للحصول على فرصة لتحقيق حلم السكن المستقر، وفي الفترة الماضية أعلنت وكالة عدل عن أسماء المقبولين في برنامج سكنات عدل 3، مما أثار فرحة كبيرة بين المتقدمين وفتح الباب أمام العديد من الأسر للاستقرار في منازل جديدة تلبي احتياجاتهم.

أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

تم الإعلان عن قائمة أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 بعد مراجعة دقيقة وتقييم لجميع الطلبات المقدمة، وتشمل القائمة المواطنين الذين استوفوا جميع الشروط والمتطلبات المحددة من قبل الوكالة، مثل؛ الشروط العمرية وعدم امتلاك سكن مسبق، وغيرها من الضوابط التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويمكن للمواطنين الذين تقدموا بطلباتهم الاستعلام عن أسمائهم من خلال الموقع الرسمي لوكالة عدل، حيث تم نشر القوائم إلكترونيا لتسهيل الوصول إليها، كما يمكنهم زيارة المكاتب الإقليمية التابعة للوكالة للحصول على معلومات إضافية أو لمعرفة الإجراءات التالية لاستكمال عملية الحصول على السكن.

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين

للاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوكالة عدل الإلكترونية.

قم بإدخال المعلومات المطلوبة مثل؛ رقم التسجيل وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم للوصول إلى الحساب الشخصي.

قم بالتحقق من حالة الطلب بعد تسجيل الدخول.

قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب والضغط عليه لمعرفة ما إذا تم قبول طلبهم أم لا.

يمكن أيضا تحميل القائمة الكاملة لأسماء المقبولين بصيغة PDF لمراجعتها بشكل مفصل.

الشروط المطلوبة للقبول في برنامج سكنات عدل

لضمان قبول طلبك في برنامج سكنات عدل 3 يجب على المتقدمين الالتزام بعدة شروط أساسية، وهي كالتالي: