رابط moed.gov.sy نتائج المفاضلة  سوريا السنة التحضيرية 2025-2024

يرغب العديد من الطلاب والطالبات في دولة سوريا، من الاستعلام عن نتائج المفاضلة في سوريا بمختلف المحافظات، حيث إن هذه الامتحانات عبارة عن اختبارات تخصصية خاصة بالتقديم إلى الجامعات، فضلاً عن أن وزارة التربية السورية، تبذل قصارى جهدها في إطار أن يتم الإعلان عن هذه النتائج في أقرب وقت وحتى يتعرف عليها كافة الطلاب، وعليه سنوضح لكم الموعد المتوقع لظهور النتائج، وإجراءات الحصول عليها.

متى نتائج المفاضلة في سوريا 2024-2025

وأوضحت وزارة التربية السورية، أنه جاري فحص كافة الطلاب الخاصة باختبارات المفاضلة، على أن يتم الإعلان عنها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وحتى يتعرف عليها كافة الطلاب والطالبات، وهو المتوقع إعلانها في شهر سبتمبر المقبل، بحيث يتجهز كل طالب وطالبة من التقديم إلى المرحلة الجامعية، وفقًا للنتيجة التي حصل عليها في هذه الاختبارات، مع العلم أن مديرية الأنشطة الفنية والرياضية داخل الوزارة، ستُعلن كذلك عن موعد وشروط التقديم إلى اختبارات القيد والقبول لتؤهل الطلاب فيها إلى مفاضلة المعاهد التربية الرياضية، لتبدأ الاشتراكات من يوم 3 سبتمبر حتى 12 سبتمبر 2024.

خطوات الاستعلام عن نتائج المفاضلة في سوريا

أما عن الخطوات المعنية بالاستعلام عن نتائج المفاضلة في سوريا، والتعرف على ما إذا تم قبول الطالب أم لا، وفقًا لما يلي:-