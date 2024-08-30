سجل الآن.. خطوات التسجيل في دعم سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة وأبرز الشروط المطلوبة

بعد برنامج سكني واحد من أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية بهدف تقديم حلول سكنية متنوعة وميسرة للمواطنين، خاصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يسعون للحصول على سكن ملائم، وإذا كنت من مستفيدي الضمان الاجتماعي وترغب في التسجيل في برنامج سكني، فإن هذا المقال سيوضح لك خطوات التسجيل والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المبادرة.

خطوات التسجيل في سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

للتسجيل في برنامج سكني والاستفادة من الدعم المقدم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي برنامج سكني.

قم بإنشاء حساب جديد إذا كنت تسجل لأول مرة، وأدخل البيانات المطلوبة مثل؛ رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

ستتلقى رمز تحقق عبر رسالة نصية على رقم الجوال الذي أدخلته، وأدخل الرمز في المكان المخصص لإتمام عملية التحقق من هويتك.

بعد التحقق قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور التي أنشأتها

بعد الدخول إلى حسابك تأكد من تحديث جميع البيانات الشخصية بشكل صحيح مثل؛ العنوان والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

اختر برنامج سكني من قائمة الخيارات المتاحة في الصفحة الرئيسية ثم اضغط على تقديم طلب لبدء عملية التسجيل.

قم بتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بدقة مثل؛ تفاصيل الدخل والوضع السكني الحالي.

قم برفع بعض المستندات الداعمة مثل؛ إثبات الدخل وإثبات الحالة الاجتماعية، تأكد من أن جميع المستندات مرفوعة بصيغة واضحة.

بعد التأكد من إدخال جميع البيانات والمستندات بشكل صحيح اضغط على إرسال لإتمام عملية التسجيل.

يمكنك متابعة حالة طلبك من خلال حسابك في الموقع حيث ستتلقى إشعارات بشأن قبول أو رفض طلبك وأي خطوات إضافية قد تحتاج إلى اتخاذها.

الشروط المطلوبة للتسجيل في برنامج سكني

لضمان قبول طلبك في برنامج سكني لمستفيدي الضمان الاجتماعي يجب أن تتوفر لديك الشروط التالية: