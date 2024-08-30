يا ماما فيه عو.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 علي النايل سات لأقوي الأغاني للأطفال

تردد قناة كراميش حيث تعتبر قناة كراميش واحدة من قنوات الاطفال الهامة التي يتم من خلالها بس محتوى هادف للاطفال ويساعدهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية واليوم سوف نتعرف معاهم على تردد قناه كراميش حيث تحرص إدارة القناة بشكل مستمر على تحديث التردد لضمان جودة الصوت والصورة لذا سوف نتعرف معا على تردد قناه كراميش في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة كراميش

قناة كراميش تعتبر من القنوات ذات الأهمية الكبيرة التي يتم من خلالها بث محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال وهذا ما يحرص عليه الآباء والأمهات في تقديم المحتوى الذي يناسب أطفالهم حيث يأتي تردد قناه كراميش على النحو التالي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

تردد قناة كراميش على العرب سات

يتم بث تردد قناه كراميش على القمر الصناعي عرب سات ليتمكن الأطفال من مشاهدته في الدول المختلفة ومتابعة أجمل أغاني والأناشيد والمحتوى المميز الذي تقدمه قناة كراميش ليتعلم من خلالها الأطفال الذين والسلوكيات الاخلاقية حيث ياتي تردد القناه على النحو التالي:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي V.

الجودة: HD.

كيفية ضبط تردد قناة كراميش يدويا

إن ضبط تردد قناه كراميش بشكل يدوي على جهاز الاستقبال الخاص بكم يكون من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تأتي على النحو التالي: