رابط التسجيل في منفعة دخل الأسرة سلطنة عمان 2024 …. وأهم الشروط اللازمة

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رابط التسجيل في منفعة دخل الأسرة سلطنة عمان 2024، تسعى الحكومة العمانية على توفير الدعم الكافي لعدد كبير من الأسر الغير قادرة على سد احتياجاتها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وذلك من خلال مبلغ مالي يتم صرفه شهرياً لعدد من الأسر الفقيرة ، وذلك تحت إشراف تام من قبل مؤسسة الحماية الإجتماعية والتي أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منفعة الأسرة وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب التزاحم والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل وأهم الشروط اللازمة …..

شروط التسجيل في منفعة دخل الأسرة سلطنة عمان 2024

وحتى تتمكنوا من الاستفادة من منفعة دخل الأسرة سلطنة عمان يجب أن تتوافر الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم عماني الجنسية .

وأن يكون الشخص المتقدم مقيم في عمان إقامة دائمة.

في حال إن كانت المتقدمة أرملة فيجب أن تكون مقيمة في عمان إقامة دائمة.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة مسجلين في قوائم البحث الإجتماعي.

أن يلتزم المتقدمين بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

ألا يكون مستوى الدخل للمتقدم أعلى من المستوى العادي.

رابط التسجيل في منفعة دخل الأسرة سلطنة عمان 2024

في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الحماية الإجتماعية من هنا.

ثم اضغط على تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

اكتب قيمة الراتب الشهري للأسرة .

تأكد من تسجيل البيانات المدخلة صحيحة.

انقر على أيقونة “موافق” على الشروط والأحكام.

سوف يتم مراجعة الطلب ومراجعته وسوف يتم ارسال النتيجة على الهاتف المسجل.

ما هي الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج دعم الأسرة