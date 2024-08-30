«مليون مبروك للعراقيين».. وزارة العمل العراقية تعلن صرف رواتب الرعاية الإجتماعية + منحة الطلبة 2024 بأثر رجعي من منافذ الصرف

في خطوة مهمة لدعم المواطنين العراقيين وتلبية احتياجاتهم المعيشية، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن صرف رواتب الرعاية الاجتماعية ومنحة الطلبة لعام 2024 بأثر رجعي، وهذا الإعلان خبر سار للكثير من الأسر العراقية التي تعتمد على هذه الرواتب كجزء أساسي من دخلها اليومي، ويشمل القرار صرف المستحقات المالية عبر منافذ الصرف المختلفة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المستحقة، وهذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الحكومية لتحسين الوضع المعيشي ودعم الشرائح الأكثر احتياجا في المجتمع العراقي.

صرف رواتب الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل العراقية عن صرف رواتب الرعاية الاجتماعية بأثر رجعي للمستفيدين من البرنامج، حيث سيتمكن المستفيدون من الحصول على مستحقاتهم عبر منافذ الصرف المعتمدة في جميع أنحاء البلاد، ويشمل هذا القرار جميع الفئات المسجلة ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المحدود، الأيتام، الأرامل، وكبار السن الذين يعتمدون على هذه الرواتب لتغطية احتياجاتهم الأساسية، وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي عن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر أغسطس الجاري، والتي تشمل أكثر من مليونين و111 ألف أسرة بإجمالي مبالغ تصل إلى أكثر من 461 مليار دينار عراقي، ودعا الوزير الأسر المستفيدة إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الإعانات الخاصة بهم، حيث أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد الموسوي أن عدد الأسر المستفيدة التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و549 ألف أسرة بمبالغ تصل إلى أكثر من 375 مليار دينار، بينما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من 561 ألف أسرة بمبالغ تزيد على 86 مليار دينار.

منحة الطلبة لعام 2024

بالإضافة إلى صرف رواتب الرعاية الاجتماعية، أعلنت وزارة العمل عن بدء صرف منحة الطلبة لعام 2024، والتي تشمل الطلاب المسجلين في مختلف المراحل الدراسية من الابتدائية حتى الجامعة، وهذه المنحة تهدف إلى دعم الطلاب العراقيين في مسيرتهم التعليمية، وتخفيف العبء المالي عن أسرهم من خلال توفير مساعدة مالية تمكنهم من تغطية تكاليف التعليم مثل الكتب، والمستلزمات الدراسية، والملابس المدرسية، وأشار الموسوي إلى أن دفعة إطلاق منحة الطلبة لشهر مارس الماضي تجاوزت قيمة 85 مليار دينار.