أستلم 5000 جوهرة 💎💎 في ثانية.. طريقة جواهر فري فاير بأسهل الطرق المضمونة 100% وأكواد جديدة

شحن جواهر فري فاير، ان شحن لعبة فرى فاير من الأمور الممتعة للاعبين والتي تساعدهم في الحصول على العديد من الامتيازات وتقوم بتعزيز دورهم في اللعبة حيث أن هذه الجواهر تتعدد استخدمتها والمزايا الإضافية التي تمنحها للاعبين واليوم سوف نأخذكم في جولة للتعرف على كيفية اضافة 5000 جواهر فري فاير في السطور القادمة فتابعونا.

كيفية شحن جواهر فري فاير بالطريقة الرسمية

تعتبر الطريقة الرسمية من خلال الموقع الرسمي للعبه أفضل الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على الجواهر حيث أعلنت الشركة ة للعبة عن كيفيه شحن فرى فاير بالطريقة الرسمية عبر الخطوات التالية:

اولا ستقوم بالتوجه الى الموقع الرسمي الخاص باللعبة وهو الموقع الإلكتروني للعبة فرى فاير الدخول إليه بشكل مباشر اضغط هنا .

يتم بعد ذلك تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على القائمة ومنها اختيار خيار الشحن.

ستظهر لك عدة خيارات ستقوم من خلالها باختيار رصيد الجواهر ومنها ستقوم بتحديد عدد الجواهر المراد شحنها.

ومن ثم يطلب الموقع تحديد البلد التي تقيم فيها وتحديد عدد الجواهر التي ترغب في شحنها.

ومن ثم يتم تحديد طريقة الدفع المناسبة وإدخال المعلومات الخاصة بوسيلة الدفع التأكد من إتمام عملية الدفع بشكل صحيح.

توجه الى حسابك على اللعبة والتأكد من إتمام عملية شحن الرصيد عليها.

أكواد فرى فاير الجديدة free fire codes

إن أكواد فرى فاير تمنح اللاعبين المزايا التي يبحثون عنها حيث يتم استبدالها من الموقع الرسمي للعبة والحصول على هدايا عديدة من بينها شراء الاسلحة والملابس حيث تأتي اكواد فرى فاير الجديدة على النحو التالي:

KLOP-90OL-PLKM

MNJH-78IK-VGFT

BGT5-RF56-VFDR

OIL-90PL-KJU

GHYU-83KM-LOPI

FR56-7UIK-JHBV

AS34-ERDF-VBGH

ZXSD-45RF-VBGT

CDFR-56TG-YHBG

NMKI-89UJ-MKLO

ZXSD-54RE-DCFV

BGVF-CDER-56TY

PLKO-09IJ-NHBG

ERDF-56YH-NMGT

JKLO-87UJ-KLOP

مع العلم ان هذه الاكواد صالحة للاستخدام في أول 500 عملية شحن وبعد ذلك يتوقف استخدامها ولا تكون صالحة للاستخدام.

اجدد اكواد لعبة فرى فاير

تقوم شركة غرغرينا المنتجة للعبة فرى فاير بتقديم مجموعة من الأكواد كل فترة حتى يتمكن اللاعبين من استبدالها والحصول على ما يريدون من الامتيازات ومن اجدد أكواد لعبة فرى فاير ما يلي: