بكاميرا خرافيه وبطارية عملاقة .. إليكم مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus الجديد من ريلمي

يعد هاتف Realme 12 Pro Plus أحد أحدث إصدارات شركة Realme، وهو يأتي بتصميم أنيق ومواصفات قوية تستهدف محبي التكنولوجيا الباحثين عن الأداء العالي والتصميم الجذاب، ويتميز الهاتف بشاشة كبيرة ومعالج قوي مما يجعله خيارًا مثاليًا للألعاب وتعدد المهام، كما يأتي الهاتف بكاميرا متقدمة لتقديم تجربة تصوير متميزة، إلى جانب بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع لضمان استخدام طويل دون الحاجة إلى شحن متكرر، والهاتف يجمع بين الأداء المتميز والسعر المناسب مما يجعله منافسًا قويًا في فئته.

مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus

الشاشة: شاشة OLED بحجم 6.7 بوصة، دقة FHD+ بمعدل تحديث 120 هرتز.

المعالج: معالج Snapdragon 8+ Gen 1.

الذاكرة العشوائية: 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5.

التخزين الداخلي: خيارات 128/256/512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسة بدقة 108 ميجابكسل للعدسة الرئيسية، و12 ميجابكسل للعدسة الواسعة، و5 ميجابكسل للعدسة الماكرو.

الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط.

نظام التشغيل: Android 13 مع واجهة Realme UI.

الاتصال: دعم 5G، Wi-Fi 6، Bluetooth 5.2، NFC.

المستشعرات: بصمة الإصبع تحت الشاشة، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة.

مميزات هاتف Realme 12 Pro Plus

أداء قوي: المعالج الحديث يضمن أداءً سلسًا وقويًا في الألعاب والاستخدام المكثف.

شاشة مذهلة: شاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز توفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

كاميرات متطورة: إعداد كاميرا ثلاثية يتيح التقاط صور بجودة عالية في مختلف الظروف.

شحن سريع: شحن سريع بقوة 65 واط يوفر طاقة إضافية في وقت قصير.

تصميم أنيق: تصميم عصري مع خامات بناء عالية الجودة.

عيوب هاتف Realme 12 Pro Plus