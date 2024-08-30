admhec.gov.jo رابط نتائج القبول الموحد 2024 في الجامعات الأردنية

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتائج القبول الموحد 2024 في الجامعات الأردنية، بعدما تقدم الطلاب لتنسيق القبول الموحد للكليات والجامعات المختلفة في الأردن، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن نتائج القبول الموحد، خاصة وأنها مرحلة مهمة في مستقبل الطلاب ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على معدلات القبول 2024.

معدلات القبول الموحد 2024

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية على معدلات القبول الموحد، والتي جاءت كالتالي:

معدل القبول في كلية طب الأسنان نسبة 97%.

معدل القبول في كلية العلوم الحياتية التطبيقية حوالي 84%.

معدل القبول في كلية الرياضة العامة إلى حوالي 83%.

معدل القبول في كلية الصيدلة حوالي 99%.

كلية الذكاء الاصطناعي، فقد بلغ معدل القبول فيها حوالي 65%.

معدل القبول في كلية الهندسة الكهربائية حوالي 88%

أهم الشروط اللازمة للتسجيل في الجامعة الأردنية

وأعلنت الجامعة الأدرنية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين، والتي جاءت كالتالي:

أن يلتزم المتقدم بدفع المصروفات الجامعية كاملة .

يجب على الطالب تنظيم رغباته بخصوص الالتحاق بالكلية المناسبة وفقًا للأقسام المتاحة.

أن يلتزم الطالب بتقديم المعلومات صحيحة دون أي أخطاء.

يمكن لأبناء السيدات الأردنيات التسجيل في الجامعات الأردنية، إبلا أنه يجب أن يكون لدي المتقدمين بطاقة تعريف أردنية.

رابط نتائج القبول الموحد 2024

حيث أعلنت وحدة التنسيق عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج القبول الموحد 2024ـ للطلاب وإليكم الخطوات ….