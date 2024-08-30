معالج خرافي وقابل للطي .. تعرف على موصفات Samsung Galaxy Z Fold 6 عملاق شركة سامسونج

يأتي هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 كواحد من أحدث الابتكارات في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي مقدماً تجربة فريدة تجمع بين الأداء المتفوق والتصميم العصري، ويتميز الهاتف بشاشة كبيرة قابلة للطي تتيح للمستخدمين التنقل بسهولة بين وضع الهاتف والتابلت، مما يعزز من تعدد الاستخدامات والإنتاجية، والهاتف مزود بأحدث التقنيات والمعالجات لتقديم أداء سلس وسريع مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة في جهاز واحد مع التحسينات المستمرة في المتانة والبطارية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6

المعالج: ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا 4 نانومتر.

الذاكرة والتخزين: 12 جيجابايت رام، خيارات تخزين 256/512/1000 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل، 12 ميجابكسل، و10 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: مزدوجة بدقة 10 ميجابكسل و4 ميجابكسل.

الشاشة: الشاشة الداخلية 7.6 بوصة بدقة 1856×2160، والشاشة الخارجية 6.3 بوصة.

نظام التشغيل: أندرويد 14.

البطارية: بسعة 4400 مللي أمبير.

مميزات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6

شاشة مزدوجة قابلة للطي: تتيح للمستخدمين التبديل بين وضع الهاتف والتابلت بمرونة وسلاسة.

أداء قوي: المعالج Snapdragon 8 Gen 3 يضمن أداءً ممتازًا في التطبيقات والألعاب الثقيلة.

كاميرا متعددة الاستخدامات: إعداد الكاميرا المتقدمة يتيح التقاط صور عالية الجودة في مختلف الظروف.

نظام تشغيل حديث: يعمل بنظام أندرويد 14، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة مع أحدث المزايا الأمنية.

تصميم فخم ومتطور: يجمع بين المواد عالية الجودة والتصميم الأنيق، مما يضيف لمسة من الفخامة.

عيوب هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6