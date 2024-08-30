اضبطها الآن .. إليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أشهر القنوات الوثائقية في العالم، حيث تقدم محتوى غني بالمعلومات العلمية والطبيعية والتاريخية منذ انطلاقها، وجذبت القناة اهتمام الملايين من المشاهدين بفضل جودة برامجها وتنوع محتواها الذي يشمل مغامرات استكشافية ووثائقيات عن الحياة البرية وأسرار الكون، والقناة تسعى إلى تثقيف وإلهام المشاهدين من خلال عرض قصص رائعة عن العالم من حولنا، وتعد ناشيونال جيوغرافيك الخيار الأمثل لعشاق المعرفة والاكتشاف، حيث تقدم تجربة مشاهدة تعليمية وممتعة في آن واحد.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

للاستمتاع بمشاهدة برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

تنوع البرامج: تقدم مجموعة واسعة من البرامج التي تغطي موضوعات متنوعة مثل الطبيعة، العلوم، التاريخ، والتكنولوجيا.

جودة الإنتاج: تتميز بجودة عالية في تصوير وعرض البرامج الوثائقية.

محتوى تعليمي: توفر معلومات قيمة ومفيدة تجعل من المشاهدة تجربة تعليمية ممتعة.

عرض مستمر: تبث على مدار الساعة، مما يتيح للمشاهدين متابعة برامجهم المفضلة في أي وقت.

مناسب لكل الأعمار: تقدم محتوى يناسب جميع الفئات العمرية، مما يجعلها قناة عائلية بامتياز.

طريقة ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك