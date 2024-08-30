اضبطها الآن .. إليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أشهر القنوات الوثائقية في العالم، حيث تقدم محتوى غني بالمعلومات العلمية والطبيعية والتاريخية منذ انطلاقها، وجذبت القناة اهتمام الملايين من المشاهدين بفضل جودة برامجها وتنوع محتواها الذي يشمل مغامرات استكشافية ووثائقيات عن الحياة البرية وأسرار الكون، والقناة تسعى إلى تثقيف وإلهام المشاهدين من خلال عرض قصص رائعة عن العالم من حولنا، وتعد ناشيونال جيوغرافيك الخيار الأمثل لعشاق المعرفة والاكتشاف، حيث تقدم تجربة مشاهدة تعليمية وممتعة في آن واحد.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
للاستمتاع بمشاهدة برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11411.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك
- تنوع البرامج: تقدم مجموعة واسعة من البرامج التي تغطي موضوعات متنوعة مثل الطبيعة، العلوم، التاريخ، والتكنولوجيا.
- جودة الإنتاج: تتميز بجودة عالية في تصوير وعرض البرامج الوثائقية.
- محتوى تعليمي: توفر معلومات قيمة ومفيدة تجعل من المشاهدة تجربة تعليمية ممتعة.
- عرض مستمر: تبث على مدار الساعة، مما يتيح للمشاهدين متابعة برامجهم المفضلة في أي وقت.
- مناسب لكل الأعمار: تقدم محتوى يناسب جميع الفئات العمرية، مما يجعلها قناة عائلية بامتياز.
طريقة ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك
- الدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال: افتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك.
- اختيار البحث عن القنوات: انتقل إلى خيار “البحث اليدوي” أو “إضافة قناة جديدة”.
- إدخال التردد: أدخل التردد 11411 والاستقطاب أفقي.
- ضبط معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ: أدخل 30000 كقيمة معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.
- البحث وحفظ القناة: ابدأ عملية البحث، ثم احفظ القناة بعد العثور عليها.