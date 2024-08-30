هبوط مفاجئ.. كم سجل سعر الجديد اليوم في مصر || وبكام شكارة الأسمنت

يُعد الحديد من أهم المواد الأساسية في صناعة البناء والتشييد، ويسجل حديد عز، أحد أشهر العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط، نسبة كبيرة من سوق الحديد في المنطقة، يتابع العديد من المهتمين بقطاع البناء والمقاولات أسعار الحديد بشكل يومي، حيث يؤثر سعر طن الحديد اليوم على تكلفة المشاريع الإنشائية بشكل مباشر، التغيرات اليومية في سعر الحديد يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الميزانية النهائية للمشروعات، مما يجعل المتابعة المستمرة أمرًا حيويًا لكل من يتعامل في هذا القطاع، يسعى المقاولون والمستثمرون إلى تحقيق توازن بين التكاليف والعوائد، بالتالي، فإن معرفة الأسعار اليومية تُساعد في اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

سعر الجديد اليوم في مصر

تسجل أسعار الحديد في السوق المصري تقلبات ملحوظة حسب نوعية المنتج اليوم، فقد سجل سعر الحديد اليوم هبوط مفاجئ، حيث سجل اليوم سعر الحديد للأنواع المختلفة التالي:

النوع السعر (جنيه للطن) الحديد الاستثماري 40,672 حديد عز 42,212 حديد مصر ستيل 38,000 حديد السويس 38,000 حديد بشاي 38,500

سعر الأسمنت اليوم في مصر

شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا، حيث سجل سعر طن أسمنت الرمادي 2593 جنيهًا، مما يعكس انخفاضًا قدره 4 جنيهات عن الأسعار التي تم تسجيلها يوم أمس، تفاصيل الأسعار الحالية:

أسمنت النصر: 1960 جنيهًا.

أسمنت الشركة العربية المسلح: 2000 جنيه.

أسمنت العسكري: 1950 جنيهًا.

أسمنت طرة وحلوان: 1990 جنيهًا.

أسمنت السويس: 2000 جنيه.

تتابع السوق هذه الأسعار عن كثب، حيث تعتبر أسعار الأسمنت مؤشرًا هامًا على حركة البناء والتشييد في البلاد، كما يلزم متابع أسعار الحديد والأسمنت لكي تحصل على أفضل العروض.