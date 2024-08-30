رسميًا.. مجلس الوزراء يُعلن بداية العام الدراسي الجديد 2025-2024

قام مجلس الوزراء العراقي، بعقد الجلسة الاعتيادية له وهي رقم “35” بإشراف رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد السوداني، لمناقشة أبرز الأوضاع والملفات العامة بالبلاد، بالإضافة إلى تنفيذ كافة البرامج الحكومية التي تضمن تقديم كافة الخدمات أمام المواطنين، فضلاً عن القرارات الهامة التي تهم العديد من القطاعات والمؤسسات داخل الدولة، ليجدد “السوداني” تقديره الكامل لكافة الوزارات والمؤسسات إثرا زيارة إحياء الأربعينية، الإمام الحسين، ليتوجه نحو 21 مليون زائر، واستعرضت الجلسة الملف الأمني التي نتج عنه نحو 46 إرهابيًا، مع فرض كافة الإجراءات القانونية والإجرامية التي تشغل هذا الملف.

بداية العام الدراسي الجديد في العراق

وفي جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، أعلن عن بداية العام الدراسي الجديد الذي يوافق يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، مع التعديل على جدول الإجازات المتخذة في الملف التعليمين بالإضافة إلى التنويه على جميع الهيئات التعليمية بالاستعداد التام لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025، وتوفير الدعم الملائم لكافة الطلبة، ولسير العملية التعليمية كما يجب أن تكون.

إرسال مبالغ مالية إلى أمانة بغداد لتطوير شبكات المجاري

ووفقًا للقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية، بتوجيه وزارة المالية بنقل نحو 14.6 مليار دينار عراقي لأمانة محافظة بغداد، لكي يتم العمل على تنفيذ كافة الشبكات الخاصة بالمجاري في مختلف أنحاء المحافظة، مع إقراره بدعم الصناعات الوطنية من خلال زيادة الرسوم الجمركية التي تدور حول مقطعات الدجاج، وناقش المجلس مجموعة من الملفات الأخرى التي من بينها الملف الزراعي والتعليمي والصناعي.

قرارات مجلس الوزراء العراقي الجديدة

وقام مجلس الوزراء العراقي، بمناقشة جدول الموازنة العامة للدولة، في إطار تطبيق الزيادات الخاصة بالموظفين، على أن تم إرسال هذه الجداول إلى مجلس النواب للتصديق عليها، وحتى يتم العمل بها في أقرب وقت، مع التشديد على جميع الجهات المعنية والمتمثلة في وزارة المالية والعمل بسرعة حصر الموظفين المستحقين لهذه الزيادات.