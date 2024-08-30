لجنة التعليم.. تقرر موعد بدء العام الدراسي 2024-2025 في العراق والتغييرات الجديدة

أعلنت لجنة التعليم في مجلس النواب العراقي عن الموعد الرسمي لانطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025، سيشهد العام الدراسي المقبل العديد من التغييرات والتطورات، والتي تشمل إدخال مناهج دراسية جديدة، تحسين بيئة التعلم في المدارس، توفير الدعم التكنولوجي للطلاب، ستكون هذه التغييرات فرصة لتعزيز جودة التعليم وتحسين النتائج الدراسية للطلاب في العراق، وفقاً لما صرح به أعضاء لجنة التعليم في مجلس النواب. تعتبر هذه الخطوات جزءاً من جهود الحكومة العراقية لتطوير القطاع التعليمي وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

موعد بدء العام الدراسي 2024-2025 في العراق

تقديم موعد دخول المدارس بالعراق 2024-2025 تم تحديد يوم الأول من أكتوبر 2024 موعدًا رسميًا لبدء العام الدراسي الجديد في جميع مدارس العراق، لكن تم تغيير هذا الموعد ليصبح 22 سبتمبر 2024 هو البداية الجديدة، يأتي هذا القرار بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني للمرحلتين المتوسطة والإعدادية، هذا القرار يعكس التزام وزارة التربية العراقية بتقديم أفضل الظروف الممكنة للطلبة. وقد تم تنسيق هذا التقديم مع جميع المؤسسات التعليمية لضمان حسن سير العملية التعليمة.

العطلات الرسمية وفق التقويم الدراسي 2025 في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن العطلات الرسمية للعام الدراسي الجديد 2025، وفيما يلي تفاصيل العطلات الرسمية والمواعيد المهمة:

التاريخ المناسبة 1 يناير 2025 عطلة رأس السنة 6 يناير 2025 عيد الجيش (العيد الوطني للعراق) 29 مارس 2025 عيد الفطر 14 يونيو 2025 بدء اختبارات الثانوية العامة

وحسب ما ورد من وزارة التربية، فقد تم تقديم موعد بدء الدراسة، هذا الإجراء يأتي حرصًا على مصلحة الطلاب، ويهدف إلى تمهيد الطريق لعام دراسي متميز، تتمنى الوزارة التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في العام الدراسي الجديد.