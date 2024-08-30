اعرف قبضك وصل كام…. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 بزيادة 15% حقيقي ام لا ؟!

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 بزيادة 15%، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة تزامناً مع إنتهاء شهر أغسطس ، ويتسائل الكثير من المواطنين عن الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر سبتمبر، والذي كالعادة يتم صرفه في اليوم الأول من كل شهر ميلادي مالم يوافق هذا اليوم إجازة أو عطلة رسمية في مصر ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 ، وحقيقة زيادة المعاشات الشهر المقبل بقيمة 15%.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024

يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024، والذي أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي أنه سوف يكون بداية من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024، وأكدت الوزارة أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تبكير موعد صرف معاشات شهر سبتمبر وأن الوزارة سوف تقوم بصرف مستحقات المواطنين في اليوم الأول من شهر سبتمبر دون تأخير أو تبكير.

وعن حقيقة زيادة معاشات شهر سبتمبر 2024، فقد أكدت الدكتور”مايا مرسي” وزير التضامن الإجتماعي أنها تقدمت بطلب زيادة المعاشات لـ مجلس الوزراء وفي حالة الموافقة على الطلب سوف يتم تطبيق الزيادة في شهر يونيو المقبل ما لم تعلن الحكومة عن تبكير موعد تطبيق الزيادة نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة .

خطوات الإستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2024

وأكدت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2024، وإليكم الخطوات ….