“ماما جابت بيبي” ثبت الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية لمتابعة أغاني البيبي الصغير

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الفضائية المميزة التي تقدم مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في تزايد مستمر لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية المتاحة سواء نايل سات أو عرب سات لمشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني والأناشيد على مدار اليوم.

ثبت الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي

يمكن الآن مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال الصغيرة على مدار اليوم من خلال قناة طيور الجنة بيبي المميزة التي نالت إعجاب الملايين من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين لذلك من السهل تنزيل التردد على الريسفير الخاص بك لذلك إليكم التردد الحالي للقناة كما يلي:

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

كما معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط تردد قناة طيور الجنة عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة تثبيت قناة طيور الجنة بيبي على الريسفير