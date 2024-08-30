شقتك طلعت؟.. رابط الإستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 بالجزائر

مع اقتراب إعلان أسماء المقبولين في المرحلة الأولى من سكنات عدل، بدأ العديد من المواطنين في مختلف ولايات الجزائر، يتساءلون عن رابط الاستعلام عن المقبولين، ومعرفة ما إذا كان لهم إمكانية الحصول على الشقق السكنية أم لا، خاصة وأن وزارة السكن والعمران، تبذل قصارى جهدها في إطار أن يتم الإعلان عن النتيجة، حتى يتعرف عليها كافة المتقدمين في دولة الجزائر.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

جاءت أبرز الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 بالجزائر، وفقًا للأتي:-

يُرجى الانتقال إلى منصة عدل الوطنية عبر الإنترنت.

ليتم تسجيل بيانات الدخول إلى الصفحة الخاصة بالبرنامج “سكنات عدل”.

وعندها يتم اختيار المرحلة التي عليها الدور.

مع تدوين كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر على زر “بحث”.

وفي النهاية سيتم الكشف عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى.

هل تم تحديد موعد إعلان أسماء المقبولين في سكنات عدل؟

مازالت عمليات الفحص والمراجعة مستمرة لجميع الطلبات المقدمة، والراغبة في الحصول على الوحدات السكنية في ولايات الجزائر، بالإضافة إلى أن اللجنة المكلفة بالفحص والمراجعة مازالت مستمرة إلى وقتنا هذا، على أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى في الفترة القليلة المقبلة، حتى يتعرف عليها كافة المتقدمين في الحصول على الوحدات السكنية الملائمة، التي قامت وزارة السكن والعمران بإطلاق التسجيل فيها منذ أسابيع مضت.