رسميا للعراقيين.. اطلاق رواتب المتقاعدين المضمونين لدى وزارة العمل العراقية شهر أيلول 2024 جميع المحافظات

من أكثر ما يشغل بال الكثير من المواطنين في العراق وخاصة المتقاعدين هو معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر ويترقب العديد بفارغ الصبر معرفة موعد نزول الرواتب، ويبحث البعض عن معرفة هل هناك زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر حيث أوضحت وزارة العمل موعد صرف رواتب شهر سبتمبر لكافة المتقاعدين في الدولة التابعين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم كافة التفاصيل.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أيلول

تزايد البحث في الآونة الأخيرة عن معرفة موعد نزول رواتب شهر سبتمبر حيث أوضحت وزارة العمل العراقية عبر صفحتها الرسمية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر على أن تكون يوم الخميس 29 من شهر أغسطس، وقامت الوزارة بإنهاء المستحقات المالية والإجراءات المتعلقة بالمتقاعدين.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق

في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة أتاحت وزارة المالية العراقية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين، الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن زيادة جديدة بنحو 150 ألف دينار للمتقاعدين الذين راتبهم لا يزيد عن 700 ألف دينار، ولا توجد زيادة أخرى، ويمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: