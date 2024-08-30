“خطوة بخطوة” طريقة التقديم في استمارة القبول المركزي العراقي 2024

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“خطوة بخطوة” طريقة التقديم في استمارة القبول المركزي العراقي 2024
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يرغب العديد من الطلاب والطالبات في دولة العراق، من التقديم في استمارة القبول المركزي العراقي، التي تُساعد الطلاب في الانتقال إلى المعاهد والجامعات العراقية، بالإضافة إلى أن التقديم في هذه الاستمارة يكون إلكترونيًا، ووفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها الجميع.

خطوات التقديم في استمارة القبول المركزي العراقي 2024

أما عن الخطوات المعنية بطلب التقديم في استمارة القبول المركزي العراقي داخل محافظات العراق، وأمام كافة الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالمعاهد والجامعات، وفقًا للأتي:-

  • في البداية يتم الذهاب إلى منصة دائرة الدراسات والتخطيط الرسمي عبر الإنترنت.
  • مع القيام بإدخال اسم الطالب التسجيلي وكلمة المرور.
  • الانتقال إلى الصفحة الخاصة بتسجيل رغبات الطالب.
  • يجب ألا يتجاوز عدد الرغبات عن 35 كلية في أن واحد.
  • أن يستكمل الطالب باقي الإجراءات الخاصة بالتسجيل في القبول المركزي.
  • النقر على زر “حفظ”.
  • حتى تتمكن من طباعة استمارة القبول المركزي في العراق.

ما هي شروط التقديم على استمارة القبول المركزي بالعراق؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة الراغبين بالتسجيل في استمارة القبول المركزي بالعراق، ما يأتي:-

  • أن يكون الطالب أو المتقدم عراقي.
  • كذلك يجب أن يجتاز الاختبارات بالنسبة للكليات الرياضية المؤهلة لذلك.
  • اجتياز الكشوفات الطبية كذلك.
  • أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى للتقديم إلى المعاهد والكليات.
  • كما يجب أن يكون الطالب من مواليد 2000 فأكثر دون أقل من ذلك.
  • الالتزام بجميع المعايير المفروضة من قبل وزارة التعليم العالي.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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