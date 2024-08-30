خلو بالكو ياولاد من العو👻👹🥹.. تردد قناة وناسه بيبي الجديد 2024 على الأقمار الصناعية نزلها دلوقتي واستمتعوا بأجمل أغاني الأطفال

الكثير من الآباء والأمهات يرغبون في معرفة تردد قناة وناسه بيبي فهي تعتبر واحدة من أشهر وأبرز قنوات الأطفال الفضائية التي تقدم محتوى متنوع وهادف يتناسب مع كافة الأعمار بجانب أنها تعمل على مدار اليوم دون انقطاع، تقوم بعرض مجموعة متنوعة ومتميزة من أغاني الأطفال التي تعمل على تسلية الطفل وتجعل الطفل في حالة بهجة وسرور على مدار 24 ساعة، اليوم في مقالنا هذا سوف نوضح لكم تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسه على النايل سات

في الآونة الأخيرة تزايد البحث عن معرفة تردد القناة لأنها تقدم محتوى متميز جعلها واحدة من أفضل قنوات الأطفال على مستوى الوطن العربي، جاء التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

تردد القناة: 11470.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال اتباع البيانات التالية:

التردد الجديد على: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصويب الخطأ: 3/4

الجودة: SD.

أغاني قناة وناسة

تقوم قناة وناسة بعرض مجموعة متنوعة من أجمل أغاني الأطفال التي تعمل على تسلية الطفل ومن أبرز هذه الأغاني مايلي: