وزارة السكن والعمران في الجزائر تعلن عن رابط الموقع الرسمي لوكالة عدل 3 للاطلاع على تفاصيل المرحلة الأولى

قامت وزارة السكن والعمران والمدينة في دولة الجزائر بالإعلان عن الموقع الرسمي لوكالة عدل 3، والذي يتيح للمتقدمين الاستعلام عن أسماء الأفراد المقبولين في نظام سكنات عدل، هذا النظام مخصص للمرحلة الأولى من عام 2024، ويعتبر خطوة هامة للمتقدمين الذين ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتائج تسجيلهم. الاستعلام يمكن أن يتم بسهولة عبر موقع وكالة عدل الإلكتروني والرسمي، حيث يمكن للمتقدمين الدخول إلى الموقع واتباع التعليمات المطلوبة، للاستعلام عن حالة الاستحقاق الخاصة بهم.

رابط الموقع الرسمي لوكالة عدل 3

يمكنك الاطلاع على اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى، والتي تم إغلاق باب التق\يم فيها منذ فترة، كما اتن الوكالة مستمرة في طرح العديد من الوحدات التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، وللحصول على تفاصيل السكن اتبع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوكالة عدل 3 .

البحث عن قسم الاستعلام عن الأسماء المقبولة .

إدخال المعلومات المطلوبة (مثل رقم الهوية) .

النقر على زر الاستعلام .

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المتقدمين ينتظرون بفارغ الصبر لحظة الإعلان عن أسمائهم، حيث سيؤدي ذلك إلى حصولهم على وحداتهم السكنية في حال كانوا محظوظين، تستمر الوزارة في جهودها لتوفير السكن اللائق للمواطنين، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من هذه الجهود.

المرحلة الثانية من برنامج سكنات عدل 3

يتطلع جميع المواطنين إلى موعد بدء المرحلة الثانية من برنامج سكنات عدل 3، حيث يسعى الكثيرون للتسجيل والاستفادة من الدعم المقدم، حتى هذه اللحظة، لم تعلن وزارة السكن والعمران بصفة رسمية عن موعد انطلاق المرحلة الثانية. وقد أوضحت الوزارة أن الجهات المسؤولة على وشك الانتهاء من مراجعة الطلبات التي تلقتها خلال المرحلة الأولى.