“وزارة التربية الوطنية” موعد الدخول المدرسي الجديد بالمغرب 2024-2025

مع تفاقم الشائعات التي دارت حول تأجيل الدخول المدرسي الجديد في المغرب، قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى، بالإعلان عن موعد انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2024-2025، ويوافق يوم الإثنين 2 شتنبر “سبتمبر” 2024، لكي يلتحق كل من أطر وموظفي هيئة الإدارة التربوية وكذلك كافة الهيئات التعليمية الأخرى التي من بينها التفتيش والتأطير، ومستشاري التوجيه والتخطيط التربوي بمقرات عملهم التعليمي على مستوى الدولة.

بداية العام الدراسي الجديد لعام 2024-2025

وأكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، أن أطر التدريس سيتم الالتحاق بعملهم يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر شتنبر 2024 “سبتمبر”، مما سيتم انطلاق الدراسة الفعلية يوم 9 شتنبر، وفقًا لما أقرته الوزارة، كما أن التلاميذ في المؤسسات والهيئات التعليمية يستمروا في أعمالهم والعودة إلى مقراتهم، يوم الأربعاء الموافق 4 شتنبر شامل ذلك “التعليم الأولى” والسنة والأولى والثانية من المرحلة الابتدائية، فضلاً عن السنة الأولى من الإعدادية، والجذع المشترك من الثانوية.

بدء العام الدراسي في مختلف المراحل الدراسية بالمغرب

وأشارت وزارة التربية الوطنية، إلى أن يوم الخميس الموافق 5 شتنبر 2024، يتضمن السنة الثالثة والرابعة من المرحلة الابتدائية، فضلاً عن السنة الثانية للمرحلة الإعدادية، والعام الأول من المرحلة الثانوية، مضيفة أن يوم الجمعة الموافق 6 من شهر شتنبر 2024، يوم السنتين “الخامسة، السادس” من المرحلة الابتدائية، “الثالثة” من التعليم الإعدادي، بالإضافة إلى أن السنة الثانية من مرحلة البكالوريا من التعليم الثانوي التأهيلي.