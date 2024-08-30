تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم 2024 والأماكن الشاغرة بالكليات شعبة أدبي

يتساءل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم 2024، خاصة أنهم حاصلين على مجموع صغير وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن رفع درجات تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم 2024، بسبب ارتفاع درجات الطلاب لهذا العام ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم 2024 ، والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد….
تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم 2024
حيث يبحث عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عن كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2024، والتي جاءت كالتالي:
- تربية نوعية فنية الإسكندرية.
- تربية نوعية فنية أسوان.
- تربية نوعية موسيقية أسوان.
- تربية نوعية فنية دمياط.
- تربية رياضية بنات أسوان.
- تربية رياضية بنين طنطا.
- تربية رياضية بنات طنطا.
- تربية نوعية فنية المنصورة.
- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم.
- تربية رياضية بنين حلوان.
- تربية نوعية سوهاج.
- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.
- تربية نوعية فنية القاهرة.
- تربية رياضية بنات الإسكندرية.
- تربية رياضية بنين أسوان.
- تربية رياضية بنات جنوب الوادي.
- تربية رياضية بنين جنوب الوادي.
كليات المرحلة الثالثة أدبي 2024
فيما يبحث عدد كبير من الطلاب عن كليات المرحلة الثالثة أدبي 2024 والتي جاءت كالتالي:
- المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج
- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.
- معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة.
- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة – الشرقية.
- معهد الفراعنة العالي إدارة أعمال.
- المعهد العالي خدمه اجتماعيه اسوان.
- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة اعمال.
المعهد العالي للعلوم الإدارية بالطامية إدارة أعمال.
- كلية تربية رياضية بنين العريش.
- كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.
- كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.
- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار.
- المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر.
- المعهد العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية.
- المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية.
- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة.