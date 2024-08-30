هاتف انفنكس الجديد بطارية جبارة وذاكرة ضخمة.. تعرف على مواصفات هاتف Infinix Hot 30 الجديد

تعمل انفنكس من الحين الي الاخر على اصدار هاتف جديد مميز في فئته، واهتمت هذه المرة بإصدار هاتف للفئة الاقتصادية التي يعتبر من أفضل الهواتف في الفترة الحالية، ويتساءل البعض على مواصفات هاتف Infinix Hot 30 التي أوضحت بأنه يحتوى على مواصفات قياسية و مميزات خرافية سنتعرف على التفاصيل الكاملة.

مواصفات هاتف Infinix Hot 30

يهتم العديد من الأشخاص بهواتف انفنكس بشكل كبير ومنذ البدء في إصدار هاتف جديد يتم التساؤل على أهم صفاته وقد تم التوضيح بأنها كالتالي:

معالج الهاتف معالج ثمني النواة نوعه هيليو جي 88. التخزين \ الرام 256 جيجا مع 8 جيجا رام. 128 جيجا مع 8 جيجا رام. كاميرا الهاتف الكاميرا الخلفية ثنائية 50 ميجا بيكسل+ 0.08 ميجا بيكسل. كاميرا سيلفي دقتها عالية تصل الي 8 ميجا بيكسل. شاشة الهاتف نوعها IPS LCD بحجم 6.78 بوصة بدقة 1080×2460. نظام تشغيل الهاتف اندرويد 13 سعة البطارية 5000 ملي أمبير

مزايا هاتف انفنكس هوت 30 الجديد

تعتبر مزايا الهاتف هي إحدى العناصر الجذابة في اقتنائه والاستفادة منه، وقد اهتمت انفنكس في هذه المرة بإصدار هاتف بمميزات عديدة وهي كالتالي: