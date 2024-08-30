فيه زيادة جديدة ولا لاء.. وزارة المالية توضح قيمة زيادة المتقاعدين بالعراق 

تعتبر رواتب المتقاعدين من أكثر الرواتب التي يهتم بها العديد من المستفيدين منها، ويتم التساؤل بشكل متكرر على قيمة الرواتب خاصة بعد انتشار العديد من الأخبار بشأن زيادة جديدة للمتقاعدين، وقد أعلنت وزارة المالية العراقي التفاصيل الكاملة بشأن الزيادة وهل تم تطبيقها ام لا سنتعرف على التفاصيل.

هل يوجد زيادة لرواتب المتقاعدين بالعراق 2024

تداول العديد من الأخبار بين المواطنين في الساعات الأخيرة بشأن زيادة جديدة سيتم صرفها لكافة المستفيدين من الراتب التقاعدي، ومن وقتها يستفسر العديد من المواطنين على قيمة هذه الزيادة، وقد أشارت وزارة المالية العراقية بأنه سيتم زيادة رواتب المتقاعدين مبلغ 100.000 دينار عراقي بداية من شهر سبتمبر لكافة المستفيدين من راتب التقاعد، وقد أعلنت بأنه لم يتم تغيير موعد صرف الرواتب التقاعدية، وفي حين حدوث اي تغيير على موعد الصرف سيتم الإعلان رسميا من قبل الوزارة.

كيفية الاستعلام على راتب التقاعد بالعراق

يرغب الكثير من المواطنين الاستفسار على قيمة الراتب بعد الزيادة، قد أعلنت التأمينات الاجتماعية بالعراق أنه يمكن الاستعلام على قيمة الزيادة الكترونيا، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: