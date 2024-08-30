الان هنا..رابــط نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية admhec.gov.jo

القبول الموحد للكليات والجامعات الأردنية للعام الدراسي 2024، حيث تعتبر نتائج القبول الموحد من أهم الأمور التي يهتم بها الطلاب والطالبات داخل المملكة الهاشمية، وذلك عقب تقديمهم طلبات التسجيل في وحدة التنسيق الموحد للكليات والجامعات في الأردن، وحاليًا، ينتظر الطلاب صدور هذه النتائج، حيث تمثل هذه المرحلة خطوة حاسمة تحدد مستقبَلهم التعليمي في المؤسسات التعليمية المختلفة،و سنقوم بتوضيح معدلات القبول ، من خلال التقرير التالى.

معدلات القبول الموحد 2024 فى الأردن:

أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية خلال بعض التصريحات ان القبول الموحد، من المتوقع الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة ومن المتوقع أن يشمل المجموع التالى:

سيشهد معدل القبول في كلية طب الأسنان: 97%

سيشهد معدل القبول في كلية العلوم الحياتية التطبيقية: 84%

سيشهد معدل القبول في كلية الرياضة العامة: 83%

سيشهد معدل القبول في كلية الصيدلة: 99%

سيشهد معدل القبول في كلية الذكاء الاصطناعي: 65%

سيشهد معدل القبول في كلية الهندسة الكهربائية: 88%

الشروط اللازمة للتسجيل في الجامعة الأردنية:

من الضروري أن يقوم الطالب بدفع المصروفات الجامعية المطلوبة بالكامل، ويجب على الطالب تنظيم رغباته بشأن الالتحاق بالكلية المناسبة وفقًا للأقسام المتاحة، كما ينبغي تدوين جميع المعلومات الضرورية بدقة في شهادة الثانوية العامة، ويُسمح لأبناء السيدات الأردنيات بالتسجيل في الجامعات الأردنية، شرط أن يكون لديهم بطاقة تعريف أردنية.

رابط نتائج القبول الموحد 2024 فى الأردن:

قامت وحدة التنسيق، بالإعلان عن رابط نتائج القبول الموحد لعام 2024، مما يسهل على الطلاب الاطلاع على النتائج، وللاستعلام عنها، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. القيام بزيارة موقع تنسيق القبول الموحد.

2. القيام بإنشاء حساب عن طريق إدخال الرقم الوطني للطالب ورقم جلوسه.

3. القيام بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد من دقتها في الأماكن المخصصة.

4. القيام بسداد الرسوم عبر بنك الإسكان أو البنك العربي.

5. القيام بإدخال الرقم السري لاستكمال عملية التسجيل.

عقب صدور النتائج، سيتاح زر الاستعلام عن نتائج القبول الموحد، وستظهر النتائج مباشرة على الشاشة.